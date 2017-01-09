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Директор завода, начислявший себе зарплату почти в 1 млн руб, не платил подчиненным
Директор завода, начислявший себе зарплату почти в 1 млн руб, не платил подчиненным

Мужчина из Магнитогорска попал под уголовную статью и был осужден.

09.01.2017 11:37
Водитель ВАЗа-2111 погиб после столкновения с Газелью под Еткулем
Водитель ВАЗа-2111 погиб после столкновения с Газелью под Еткулем

По предварительным данным, мужчина, который был за рулем легковушки, вылетел на встречку.

09.01.2017 11:24
Житель Верхнеуральска разбился на трассе в Челябинской области
Житель Верхнеуральска разбился на трассе в Челябинской области

В автомобиль погибшего врезалась иномарка, летевшая по встречке.

09.01.2017 11:08
Осудят мужчин, которые задушили обнальщицу, а потом сожгли ее тело на свалке
Осудят мужчин, которые задушили обнальщицу, а потом сожгли ее тело на свалке

Жителям Магнитогорска грозит срок сразу по нескольким статьям УК РФ.

09.01.2017 10:53
Южноуралец заплатит 20 тысяч рублей за то, что «приютил» 10 иностранцев
Южноуралец заплатит 20 тысяч рублей за то, что «приютил» 10 иностранцев

Штраф мужчина получил по решению суда.

08.01.2017 15:00
Мошенник ограбил жительницу Трехгорного почти на 30 тысяч рублей
Мошенник ограбил жительницу Трехгорного почти на 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

07.01.2017 15:00
Осудили угонщиков-неудачников из Южноральска
Осудили угонщиков-неудачников из Южноральска

Рождество криминальные товарищи встретят за решеткой.

06.01.2017 15:00
Прокуроры заставили мужчину вернуть долг почти в 11 млн руб
Прокуроры заставили мужчину вернуть долг почти в 11 млн руб

Крупную сумму денег не отдавал рабочим директор челябинского монтажного управления.

05.01.2017 15:00
Мошенник ограбил жительницу Трехгорного почти на 30 тысяч рублей
Мошенник ограбил жительницу Трехгорного почти на 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

04.01.2017 15:00
Медкомпании сымитировали конкуренцию на 12 млн руб и попали под статью
Медкомпании сымитировали конкуренцию на 12 млн руб и попали под статью

Одну фирму освободили от наказания, другая получила штраф.

03.01.2017 15:00
Двух бизнесменов и чиновников заставили вернуть похищенные из бюджета 5,5 млн руб
Двух бизнесменов и чиновников заставили вернуть похищенные из бюджета 5,5 млн руб

Мужчины получили условные сроки заключения.  

02.01.2017 15:00
Чиновники нарушили договор с бизнесменом, оставив за собой право забрать у него землю
Чиновники нарушили договор с бизнесменом, оставив за собой право забрать у него землю

Инцидент произошел в Чесме. В деле будет разбираться суд.

01.01.2017 13:00