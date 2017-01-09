Мужчина из Магнитогорска попал под уголовную статью и был осужден.
По предварительным данным, мужчина, который был за рулем легковушки, вылетел на встречку.
В автомобиль погибшего врезалась иномарка, летевшая по встречке.
Жителям Магнитогорска грозит срок сразу по нескольким статьям УК РФ.
Штраф мужчина получил по решению суда.
Возбуждено уголовное дело.
Крупную сумму денег не отдавал рабочим директор челябинского монтажного управления.
Возбуждено уголовное дело.
Одну фирму освободили от наказания, другая получила штраф.
Мужчины получили условные сроки заключения.
Инцидент произошел в Чесме. В деле будет разбираться суд.